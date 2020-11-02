У Раді пропонують забрати 109 млн грн з КСУ і віддати Міносвіти

“Один зі сценаріїв (врегулювання ситуації навколо КСУ — ред.) — це законопроект, поданий Президентом. Інший, може бути додатковим або паралельним — це, фактично, обмеження бюджетного фінансування. Я сьогодні реєструю законопроект, він уже в процесі реєстрації, про фактично обмеження такого фінансування до кінця року для Конституційного Суду. Називатиметься законопроект “Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо перенесення бюджетного фінансування Конституційного Суду України на розвиток освітніх програм”. Ідеться про 109 мільйонів гривень”, - зазначила Янченко.

За її словами, це ті кошти, які на сьогоднішній день залишилися невикористаними Конституційним Судом.

“На мою точку зору, враховуючи ту підривну діяльність, яку Конституційний Суд здійснює по відношенню до всієї країни, гроші платників податків можна використати на інші соціально необхідні потреби”, - додала депутатка.

Нардеп зазначила, що це питання вона наразі не обговорювала з виконувачем обовязків міністра освіти Сергієм Шкарлетом.

“Я думаю, що він не проти таких законодавчих змін”, - підсумувала депутатка.

Відзначимо, що за словами Сергія Шкарлета, МОН виділили понад 3 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.



Нагадаємо, що Янченко заявила, що Рада найближчим часом може призначити двох суддів КСУ.



