В Раде предлагают забрать 109 млн грн с КСУ и отдать Минобразования
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Верховной Раде пытаются зарегистрировать законопроект об ограничении бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины. Об этом УНН сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
"Один из сценариев (урегулирования ситуации вокруг КСУ - ред.) - это законопроект, поданный Президентом. Другой, может быть дополнительным или параллельным - это, фактически, ограничение бюджетного финансирования. Я сегодня регистрирую законопроект, он уже в процессе регистрации, о фактически ограничении такого финансирования до конца года для Конституционного Суда. Будет называться законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год о переносе бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины на развитие образовательных программ". Речь идет о 109 млн гривен", - отметила Янченко.
По ее словам, это те средства, которые на сегодняшний день остались неиспользованными Конституционным Судом.
"На мою точку зрения, учитывая то подрывную деятельность, которую Конституционный Суд осуществляет по отношению ко всей стране, деньги налогоплательщиков можно использовать на другие социально необходимые нужды", - добавила депутат.
Нардеп отметила, что этот вопрос она пока не обсуждала с исполняющим обязанностей министра образования Сергеем Шкарлетом.
"Я думаю, что он не против таких законодательных изменений", - подытожила депутат.
Отметим, что по словам Сергея Шкарлета, МОН выделили более 3 млрд гривен на борьбу с COVID-19.
Напомним, что Янченко заявила, что Рада в ближайшее время может назначить двух судей КСУ.