У Раді пояснили, чому відмовились від завтрашнього засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Додатковий день роботи в комітетах завтра, 17 вересня, потрібен народним депутатам, щоб краще попрацювати над правками до розглянутих минулого тижня законопроектів. Про це повідомив народний депутат України (фракція “Слуга народу”) Михайло Радуцький журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Сесійне засідання перенесли на середу, бо дуже багато було правок внесено в ті законопроекти, які планується голосувати цього тижня, і комітетам треба більше часу для опрацювання. Щоб не було звинувачень, що у нас все з коліс відбувається, комітети попросили ще один день, і нам пішли на зустріч”, — зазначив Радуцький.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що народні депутати вирішили працювати в комітетах в наступний вівторок, 17 вересня. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів.