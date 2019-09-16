В Раде объяснили, почему отказались от завтрашнего заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Дополнительный день работы в комитетах завтра, 17 сентября, нужен народным депутатам, чтобы лучше поработать над поправками к рассматриваемым на прошлой неделе законопроектов. Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция “Слуга народа”) Михаил Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
“Сессионное заседание перенесли на среду, потому что очень много было поправок внесено в те законопроекты, которые планируется голосовать на этой неделе, и комитетам нужно больше времени для обработки. Чтобы не было обвинений, что у нас все с колес происходит, комитеты попросили еще один день, и нам пошли на встречу”, — отметил Радуцкий.
Напомним, ранее сообщал УНН, что народные депутаты решили работать в комитетах в следующий вторник, 17 сентября. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.