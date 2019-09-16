В Раде объяснили, почему отказались от завтрашнего заседания

“Сессионное заседание перенесли на среду, потому что очень много было поправок внесено в те законопроекты, которые планируется голосовать на этой неделе, и комитетам нужно больше времени для обработки. Чтобы не было обвинений, что у нас все с колес происходит, комитеты попросили еще один день, и нам пошли на встречу”, — отметил Радуцкий.

Напомним, ранее сообщал УНН, что народные депутаты решили работать в комитетах в следующий вторник, 17 сентября. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.