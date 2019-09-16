У Раді пообіцяли не ухвалювати змін до Трудового кодексу без обговорення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Перед ухваленням нового Трудового кодексу обов’язково відбуватимуться обговорення і консультації із громадськістю. Про це заявила представник КМУ у парламенті Ірина Верещук під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Навіть якщо ми будемо вносити проект змін щодо Кодексу законів України про працю, обов’язково ми будемо обговорювати це з тими зацікавленими особами, групами, особливо з профспілками. Обіцяємо громадянам, що не ухвалюватимемо жодних кодексів або бодай того, що зменшує права громадян працездатних і непрацездатних”, — зазначила Верещук.
За її словами, ухваленню змін в трудовому законодавстві передуватиме суспільна дискусія.
При цьому вона додала, що наразі до неї вже звертаються профспілки й громадські організації щодо можливих змін і нововведень, які торкаються прав громадян на працю.
Нагадаємо, до кінця поточного року в Україні має бути доопрацьований і ухвалений новий Трудовий кодекс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ 2 вересня.