В Раде пообещали не принимать изменений в Трудовой кодекс без обсуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Перед принятием нового Трудового кодекса обязательно проходить обсуждения и консультации с общественностью. Об этом заявила представитель КМУ в парламенте Ирина Верещук во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“Даже если мы будем вносить проект изменений относительно Кодекса законов Украины о труде, обязательно мы будем обсуждать это с теми заинтересованными лицами, группами, особенно с профсоюзами. Обещаем гражданам, что не будем принимать никаких кодексов или хотя бы того, что уменьшает права граждан трудоспособных и нетрудоспособных”, — отметила Верещук.
По ее словам, принятию изменений в трудовом законодательстве предшествовать общественная дискуссия.
При этом она добавила, что сейчас к ней уже обращаются профсоюзы и общественные организации относительно возможных изменений и нововведений, которые касаются прав граждан на труд.
Напомним, до конца текущего года в Украине должен быть доработан и принят новый Трудовой кодекс. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ 2 сентября.