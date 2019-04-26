У Раді під кінець засідання залишилося менше 10 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На момент завершення пленарного засідання у Верховній Раді у п’ятницю, 26 квітня, залишилося менше 10 людей, передає кореспондент УНН.
Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту, коли в сесійній залі залишалося менше 10 нардепів.
Вона привітала колег та всіх українців з Великодніми святами та нагадала, що наступне засідання Верховної Ради відбудеться вже 14 травня.
Нагадаємо, сьогодні у Раді пройшла година запитань до уряду. Спікер парламенту на сьогоднішньому засіданні заявив, що планує наступного пленарного вівторка підписати закон про мову.
Як повідомляв УНН, у Раді зареєстровано вже чотири постанови щодо скасування закону про мову.