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Сьогодні у Раді пройде година запитань до уряду

Сьогодні у Раді пройде година запитань до уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Верховній Раді України відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

Сьогодні, 26 квітня, згідно з порядком денним пленарного засідання з 10:00 до 11:00 години відбудеться Година запитань до уряду.

Крім того, у парламенті зачитають оголошення депутатських запитів.

Також заплановано розгляд одного законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді та розгляд проекту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 квітня, народні депутати Верховної Ради проголосували за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.

Нагадаємо, народні депутати під час засідання ухвалили постанову про звернення Верховної Ради України щодо злочинного рішення керівництва РФ про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях ОРДЛО.

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