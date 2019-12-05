У Раді під час засідання сталася бійка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Верховній Раді України під час пленарного засідання відбулася бійка між народними депутатами України, передає кореспондент УНН.
Так, у сесійній залі ВРУ відбулася бійка між народними депутатами України після ухвалення законопроекту №0858 щодо протидії рейдерству.
"Шановні депутати, припиніть, будь ласка, бійку", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Нагадаємо, 30 жовтня у Верховній Раді відбулася перша бійка у 9-му скликанні між нардепом від "Опозиційної платформи - За життя" Миколою Скориком і народним депутатом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком після обговорення питання створення тимчасової слідчої комісії щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.