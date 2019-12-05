В Раде во время заседания произошла драка

Так, в сессионном зале ВРУ произошла драка между народными депутатами Украины после принятия законопроекта №0858 о противодействии рейдерству.

"Уважаемые депутаты, прекратите, пожалуйста, драку", - отметил председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, 30 октября в Верховной Раде произошла первая драка в 9-м созыве между нардепом от "Оппозиционной платформы - За життя" Николаем Скориком и народным депутатом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после обсуждения вопроса создания временной следственной комиссии относительно массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014-го.