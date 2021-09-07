У Раді хочуть заслухати міністра охорони здоров’я

Цитата:

“Варто було б заслухати міністра охорони здоров’я, тому що ми бачимо негативну тенденцію (з коронавірусом — ред.). І треба розуміти і нам, чим ми можемо допомогти оперативно, і суспільству - у якій ситуації ми сьогодні знаходимося: чого очікувати, до чого готуватися. І щоб в нас потім не виникало якихось панічних настроїв у суспільстві”, — сказав Разумков на засіданні Погоджувальної ради ВР у вівторок.

Контекст

В Україні зростає кількість випадків зараження коронавірусом. Сьогодні, 7 вересня, був зафіксований різкий стрибок кількості заражень порівняно з днем раніше: було зафіксовано 2197 випадків проти 773 випадків днем раніше.

Слід додати, що Україна суттєво відстає від заявлених чинним міністром охорони здоров’я темпів. За літо, відповідно до обіцянки, даної Віктором Ляшком, мало бути проведено 10 млн щеплень, тоді як лише станом на 7 вересня кількість зроблених щеплень з початку вакцинальної кампанії (стартувала у лютому 2021 року) наблизилася до цього показника.

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