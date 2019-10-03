У Раді хочуть провести круглий стіл із мітингарями щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Верховній Раді розглядають питання про проведення круглого столу із залученням всіх зацікавлених сторін щодо питання запуску ринку землі. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Можливо, ми зробимо формат круглого столу – запросимо людей з вулиці, запросимо колег по парламенту, тому що всі хочуть обговорювати цю тему, але ми проти того, щоб обговорювати якось кулуарно – тоді виникає питання, ким інспіровані ці мітинги", - зазначив Корнієнко.
За його словами, найбільше дрібних фермерів турбує можливість викупу земель іноземцями після запуску земельного ринку, однак напряму законопроект такої можливості не передбачає.
При цьому, він додав, що наразі проекти закону щодо запуску ринку землі перебувають на розгляді в профільному комітеті, тож найближчим часом у сесійну залу виноситися не будуть.
Додамо, що сьогодні під будівлею ВР проходить акція протесту проти продажу землі іноземцям. У Всеукраїнській аграрній раді зазначили, що у мітингу беруть участь аграрії, представники громад та небайдужі громадяни з усіх регіонів України.
Нагадаємо, щодо ринку землі існує вже сім законопроектів, на кожен з них – по 2-3 альтернативних.