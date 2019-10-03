В Раде хотят провести круглый стол с митингующими относительно рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Верховной Раде рассматривают вопрос о проведении круглого стола с привлечением всех заинтересованных сторон по вопросу запуска рынка земли. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Возможно, мы сделаем формат круглого стола - пригласим людей с улицы, пригласим коллег по парламенту, потому что все хотят обсуждать эту тему, но мы против того, чтобы обсуждать как-то кулуарно - тогда возникает вопрос, кем инспирированы эти митинги", - отметил Корниенко.
По его словам, больше всего мелких фермеров беспокоит возможность выкупа земель иностранцами после запуска земельного рынка, однако напрямую законопроект такой возможности не предусматривает.
При этом, он добавил, что сейчс проекты закона по запуску рынка земли находятся на рассмотрении в профильном комитете, поэтому в ближайшее время в сессионный зал выноситься не будут.
Добавим, что сегодня под зданием ВР проходит акция протеста против продажи земли иностранцам. Во Всеукраинской аграрной совете отметили, что в митинге принимают участие аграрии, представители общин и неравнодушные граждане из всех регионов Украины.
Напомним, относительно рынка земли существует уже семь законопроектов, на каждый из них – по 2-3 альтернативных.