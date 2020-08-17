У Раді Федерації РФ вирішили заявити, через що може програти опозиції Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Член Ради Федерації РФ Олексій Пушков пояснив, чому президента Білорусі Олександра Лукашенка чекає поразка в зіткненні представниками опозиції. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Російський сенатор зауважив, що як тільки “програно поле інформаційне”, за цим “неминуче і невідворотно” слідує програш політичного поля і зміна влади.
За словами Пушкова, головні битви сьогодні розгортаються в сфері інформації. Він зазначив, що державні ЗМІ Білорусі в ситуації з протестами по всій країні намагаються не зачіпати “гострих тем, які хвилюють суспільство”. “Вірний рецепт інформаційного програшу опозиції, вони послужать Лукашенко погану службу”, — написав сенатор, додавши, що з інформацією низької якості політика високої якості неможлива.
Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь загине як держава в разі, якщо в країні проведуть повторні вибори. За його словами, найближчі сусіди Білорусі, зокрема, Литва, Латвія, Польща і Україна, вимагають провести в республіці нові вибори. “Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель”, — заявив він.
Виступ Олександра Лукашенка на так званому мітингу “на підтримку президента”, запис підконтрольного державі телеканалу:
По всій Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту через невдоволення жителів підсумками виборів президента. У деяких містах почалися зіткнення з ОМОНом. Мітинги придушували з використанням сльозогінного газу, світлошумових гранат, димових шашок, загинуло 2 людини.
За даними ЦВК, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за опозиційного кандидата Світлану Тіхановську — 10,1 відсотка. Вона заявила, що не визнає ці результати.
Протести в Мінську, 16 серпня 2020 року: