В Совете Федерации РФ решили заявить, из-за чего может проиграть оппозиции Лукашенко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86879 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102530 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127692 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107850 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128013 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Совете Федерации РФ решили заявить, из-за чего может проиграть оппозиции Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 14582 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков объяснил, почему президента Беларуси Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении представителями оппозиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Российский сенатор заметил, что как только “проиграно поле информационное”, за этим “неизбежно и неотвратимо” следует проигрыш политического поля и смена власти.

По словам Пушкова, главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации. Он отметил, что государственные СМИ Беларуси в ситуации с протестами по всей стране стараются не затрагивать “острых тем, волнующих общество”. “Верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу”, — написал сенатор, добавив, что с информацией низкого качества политика высокого качества невозможна.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы. По его словам, ближайшие соседи Беларуси, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина, требуют провести в республике новые выборы. “Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль”, — заявил он.

Выступление Александра Лукашенко на так называемом митинге “в поддержку президента”, запись подконтрольного государству телеканала:

По всей Беларуси с 9 августа проходят акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В некоторых городах начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек, погибло 2 человека.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

Протесты в Минске, 16 августа 2020 года:

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