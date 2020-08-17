В Совете Федерации РФ решили заявить, из-за чего может проиграть оппозиции Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков объяснил, почему президента Беларуси Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении представителями оппозиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Российский сенатор заметил, что как только “проиграно поле информационное”, за этим “неизбежно и неотвратимо” следует проигрыш политического поля и смена власти.
По словам Пушкова, главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации. Он отметил, что государственные СМИ Беларуси в ситуации с протестами по всей стране стараются не затрагивать “острых тем, волнующих общество”. “Верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу”, — написал сенатор, добавив, что с информацией низкого качества политика высокого качества невозможна.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы. По его словам, ближайшие соседи Беларуси, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина, требуют провести в республике новые выборы. “Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль”, — заявил он.
Выступление Александра Лукашенко на так называемом митинге “в поддержку президента”, запись подконтрольного государству телеканала:
По всей Беларуси с 9 августа проходят акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В некоторых городах начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек, погибло 2 человека.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
Протесты в Минске, 16 августа 2020 года: