У Путіна відреагували на самогубства співробітників ФСО РФ, зокрема на території Кремля

“Це людська трагедія, особиста трагедія”, — сказав представник Кремля, коментуючи два випадки самогубств співробітників ФСО. За його словами, “причини попереднього випадку (30 листопада) не були пов’язані з численними переробками”. “Це невірна інформація”, — підкреслив Пєсков.

“На жаль, так, це людська трагедія, але це пов’язано виключно з особистими причинами”, — зазначив представник Кремля, відмовившись від подальших розмов на цю тему.

22 грудня джерело в правоохоронних органах повідомило ТАСС про самогубство заступника начальника одного з відділень ФСО. У його квартирі було знайдено передсмертну записку, з якої випливає, що офіцер звів рахунки з життям через особисті причини, не пов’язані зі службою.

Повідомлялося про самогубство 30 листопада іншого співробітника ФСО, імовірно також з особистих мотивів. За даними ЗМІ, загиблий — Михайло Захаров. Колеги Захарова повідомили, що причиною події “могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні перепрацювання”.