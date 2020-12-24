У Путина отреагировали на самоубийства сотрудников ФСО РФ, в частности на территории Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными трагедиями, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Это человеческая трагедия, личная трагедия”, — сказал представитель Кремля, комментируя два случая самоубийств сотрудников ФСО. По его словам, “причины предыдущего случая (30 ноября) не были связаны с многочисленными переработками”. “Это неверная информация”, — подчеркнул Песков.
“К сожалению, да, это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами”, — отметил представитель Кремля, отказавшись от дальнейших разговоров на эту тему.
22 декабря источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о самоубийстве заместителя начальника одного из отделений ФСО. В его квартире была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер свел счеты с жизнью по личным причинам, не связанным со службой.
Сообщалось о самоубийстве 30 ноября другого сотрудника ФСО, предположительно также по личным мотивам. По данным СМИ, погибший — Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили, что причиной произошедшего “могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки”.