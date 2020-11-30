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Співробітник ФСО РФ вчинив самогубство на території Кремля

Співробітник ФСО РФ вчинив самогубство на території Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співробітник Федеральної служби охорони (ФСО) РФ наклав на себе руки під час несення служби на території Кремля. Про це повідомляє в своєму Telegram Baza, а також федеральне агентство ТАСС з посиланням на джерела, передає УНН.

За даними Baza, загиблий — Михайло Захаров. Колеги Захарова повідомили Baza, що причиною події “могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні перепрацювання”.

Baza стверджує, що Захаров працював у 5 відділі управління особистої охорони служби охоронних заходів ФСО.

“За словами колег загиблого Захарова, причиною його загибелі могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні перепрацювання, — в одну з останніх змін він був змушений перебувати на роботі більше 15 годин. Дружині загиблого не повідомили про причини смерті Захарова, більш того, їй навіть не розповіли про те, що він наклав на себе руки. З жінкою зв’язалося керівництво Михайла і розповіло лише про його смерть, не вдаючись у подробиці події. За словами рідних, останнім часом він не жив разом з дружиною і мав уже в грудні розлучитися з обопільної згоди”, — вказує Baza.

Джерело ТАСС в свою чергу заперечує, що співробітник ФСО, який наклав на себе руки, служив в підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента.

За словами співрозмовника агентства, за фактом події проводиться перевірка.

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