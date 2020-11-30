Сотрудник ФСО РФ совершил самоубийство на территории Кремля

По данным Baza, погибший — Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили Baza, что причиной произошедшего “могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки”.

Baza утверждает, что Захаров работал в 5 отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.

“По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, — в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов. Супруге погибшего не сообщили о причинах смерти Захарова, более того, ей даже не рассказали о том, что он покончил с собой. С женщиной связалось руководство Михаила и рассказало лишь о его смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и должен был уже в декабре развестись по обоюдному согласию”, — указывает Baza.

Источник ТАСС в свою очередь отрицает, что покончивший с собой сотрудник ФСО служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

По словам собеседника агентства, по факту произошедшего проводится проверка.