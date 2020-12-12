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У ПЦУ проти "ворожіння на Андрія": це гріх і прояви впливів лукавого

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Напередодні 13 грудня, що є днем пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, можна почути, що дівчата збираються “ворожити на Андрія”. У Православній церкві України наголошують — ворожіння, як і викликання духів померлих та інші види так званої магії, є гріхом і прямо забороняється у Слові Божому, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.

“Напередодні 13 грудня, що є днем пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, можна почути, що дівчата збираються „ворожити на Андрія“. Існує повір’я, що „так можна зазирнути у своє майбутнє, дізнатися ім’я судженого та передбачити, чи щасливим буде подружнє життя“. Насправді нічого спільного між днем пам’яті святого та ворожінням немає. Ворожіння, як і викликання духів померлих та інші види так званої магії, є гріхом і прямо забороняється у Слові Божому”, — йдеться у повідомленні.

У ПЦУ наголосили, що традиція збиратися вечорами та ворожити з’явилися на наших землях ще в дохристиянські часи, задовго до того, як Свята Церква почала відзначати свято Андрія Першозваного. Тоді люди святкували язичницьке свято Калити. Це був день наприкінці року, коли, за віруваннями наших предків, можна було поспілкуватися із надприродними “силами”. Під час цих обрядів молодь випікала великий корж “калиту”, і в забавах стрибали, щоби вкусити це підвішене печиво. З появою християнства на наших землях у цей день — 13 грудня — почали відзначати день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного. Проте за кількасот років не зникли і язичницькі традиції.

“Християни вшановують святого Андрія Першозваного як апостола та послідовника Христа, який своє життя присвятив поширенню Слова Божого у світі. Зокрема, він першим приніс християнську віру на прадавні українські землі. За свою вірність Христові апостол зазнав мученицької смерті у грецькому місті Патри, до останньої хвилини свого земного життя проповідуючи про велику жертву Спасителя заради спасіння роду людського. Тож життя і діяння святого апостола не мають нічого спільного з язичницькими традиціями та ритуалами, і пов’язувати ці народні повір’я з днем його пам’яті не варто” — йдеться у повідомленні.

У ПЦУ наголосили, коли ми говоримо про ворожіння, забобони і прикмети на християнські свята, важливо пам’ятати, що це все маловір’я і прояви впливів лукавого.

“Спроби дізнатися про своє майбутнє, передбачити певні події − не принесуть душевного спокою та навіть можуть зашкодити, адже це гріх, який людина бере на свою душу. Варто пам’ятати, що явити майбутнє може лише Бог Своїм пророкам та святим. Ми ж як християни маємо з довірою віддавати себе у руки Господа в усьому, що стосується майбутнього, бо лише Йому воно відоме”, — резюмували у ПЦУ.

Раніше у Православній церкві України розкритикували відомський капелюх на головній ялинці країни і наголосили, що “потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво”.

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