Потрібно мати здоровий глузд: у ПЦУ розкритикували головну ялинку країни

"Капелюх на фоні тисячолітніх хрестів Софійського собору... До якого свята ми готуємось? Різдва чи Хелловіну? Вже якщо ставите на історичній Софійській площі ялинку, то потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво, світло, надію. А не відьмацькою шляпою, яка з Різдвом і Новим роком нічого спільного не має", - написав Сидор.

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Щодо "креативу", то на думку представника пресслужби, "не варто було експерементувати на головній ялинці країни. Тим паче, яка останнім часом стоїть на (без перебільшення) святому місці".

Разом з тим Сидор зауважив, що це виключно його думка.

Раніше засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький повідомив, що на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві все ж таки буде різдвяна зірка, яка замінить чарівний капелюх напередодні дня Святого Миколая.