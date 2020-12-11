Нужно иметь здравый смысл: в ПЦУ раскритиковали главную елку страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Православной церкви Украины раскритиковали ведьмину шляпу на главной елке страны и отметили, что "нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество". Об этом написал представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook, передает УНН.
"Шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора ... К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не колдовской шляпой, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", - написал Сидор.
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Относительно "креатива", то по мнению представителя прессс-лужбы "не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более, которая в последнее время стоит на (без преувеличения) святом месте".
Вместе с тем Сидор отметил, что это исключительно его мнение.
Ранее основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий сообщил, что на главной елке страны на Софийской площади в Киеве все же будет рождественская звезда, которая заменит волшебную шляпу накануне дня Святого Николая.