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В ПЦУ против "гадания на Андрея": это грех и проявления воздействий лукавого

В ПЦУ против "гадания на Андрея": это грех и проявления воздействий лукавого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Накануне 13 декабря что является днем памяти святого апостола Андрея Первозванного, можно услышать, что девушки собираются "гадать на Андрея". В Православной церкви Украины отмечают - гадания, как и вызывание духов умерших и другие виды так называемой магии, являются грехом и прямо запрещается в Слове Божьем, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице ПЦУ в Facebook.

“Накануне 13 декабря что является днем памяти святого апостола Андрея Первозванного, можно услышать, что девушки собираются „гадать на Андрея“. Существует поверье, что „так можно заглянуть в свое будущее, узнать имя суженого и предусмотреть, счастливой ли будет супружеская жизнь“. На самом деле ничего общего между днем памяти святого и гаданием нет. Гадания, как и вызывания духов умерших и другие виды так называемой магии, является грехом и прямо запрещается в Слове Божьем”, — говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что традиция собираться по вечерам и гадать появились на наших землях еще в дохристианские времена, задолго до того, как Святая Церковь начала отмечать праздник Андрея Первозванного. Тогда люди праздновали языческий праздник Калиты. Это был день в конце года, когда, по верованиям наших предков, можно было пообщаться со сверхъестественными “силами”. Во время этих обрядов молодежь пекла большой корж “Калита”, и в играх прыгала, чтобы укусить это подвешенное печенье. С появлением христианства на наших землях в этот день — 13 декабря — начали отмечать день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Однако за несколько сот лет не исчезли и языческие традиции.

“Христиане почитают святого Андрея Первозванного как апостола и последователя Христа, который свою жизнь посвятил распространению Слова Божьего в мире. В частности, он первым принес христианскую веру на древние украинские земли. За свою верность Христу апостол претерпел мученическую смерть в греческом городе Патры, до последней минуты своей земной жизни проповедуя о великой жертве Спасителя ради спасения рода человеческого. Поэтому жизнь и деяния святого апостола не имеют ничего общего с языческими традициями и ритуалами, и связывать эти народные поверья с днем его памяти не стоит”, - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, когда мы говорим о гадании, предрассудках и приметах на христианские праздники, важно помнить, что это все маловерие и проявления воздействий лукавого.

“Попытки узнать свое будущее, предсказать определенные события — не принесут душевного покоя и даже могут повредить, ведь это грех, который человек берет на душу. Следует помнить, что представить будущее может только Бог Своим пророкам и святым. Мы же как христиане должны с доверием отдавать себя в руки Господа во всем, что касается будущего, ибо только Ему оно известно”, - резюмировали в ПЦУ.

Ранее в Православной церкви Украины раскритиковали ведемскую шляпу на главной елке страны и отметили, что “нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество”.

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