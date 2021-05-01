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У ПЦУ повідомили, коли привезуть в Україну Благодатний вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Благодатний вогонь, який сьогодні зійшов в Єрусалимі, привезуть в Україну 2 травня. Про це заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря на сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата

“Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня, завдяки звичайному авіарейсу”, — написав Зоря.

Він наголосив, що звичай привозити чим швидше Благодатний вогонь виник з розвитком авіасполучення. Раніше окремі паломники привозили вогонь за кілька місяців після його сходження. Євстратій Зоря закликав не підміняти поняття і не перетворювати православних на вогнепоклонників.

“Ми шануємо Святе Світло, як видимий знак благословення від Гробу Господнього. Але цілком очевидним є, що сутність і значення Великодня не можуть і не повинні зосереджуватися на привезенні та поширенні Святого Світла. Тим більше дещо блюзнірське є у намаганнях до Святого Світла прив‘язати визнання або заперечення дії благодаті Божої в Церкві — так, ніби Православ‘я є „релігією вогнепоклонників“”, — написав церковний діяч.

Він додав, що в час пандемії немає жодного сенсу витрачати шалені кошти на чартерний рейс аби привезти вогонь на кілька годин раніше.

Нагадаємо, Благодатний вогонь зійшов сьогодні вдень у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Після сходження вогонь передають вірянам та представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу.

В УПЦ (МП) роблять важливий наголос на швидкій доставці вогню в Україну. Для цього його доставлять чартерним рейсом. Як заявили представники московського патріархату о 23 годині 1 травня вогонь вже буде в Успенському храмі Києво-Печерської лаври.

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