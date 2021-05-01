В ПЦУ сообщили, когда привезут в Украину Благодатный огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Благодатный огонь, который сегодня сошел в Иерусалиме, привезут в Украину 2 мая. Об этом заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря на странице в Facebook, сообщает УНН.
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"Привоз в Михайловский Златоверхий собор Киева Святого Света ожидается примерно в 10:00 утра 2 мая, благодаря обычному авиарейсу", - написал Заря.
Он отметил, что обычай привозить как можно скорее Благодатный огонь возник с развитием авиасообщения. Ранее отдельные паломники привозили огонь через несколько месяцев после его схождения. Евстратий Заря призвал не подменять понятия и не превращать православных в огнепоклонников.
"Мы уважаем Священное Свет, как видимый знак благословения от Гроба Господня. Но вполне очевидно, что сущность и значение Пасхи не могут и не должны сосредотачиваться на привозе и распространении Святого Света. Тем более несколько кощунственное в попытках Святому Свету привязать признание или отрицание действия благодати Божией в Церкви - так, будто Православие является "религией огнепоклонников"", - написал церковный деятель.
Он добавил, что во время пандемии нет никакого смысла тратить огромные средства на чартерный рейс чтобы привезти огонь на несколько часов раньше.
Напомним, Благодатный огонь сошел сегодня днем в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После восхождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.
В УПЦ (МП) же делают важный акцент на быстрой доставке огня в Украине. Для этого его доставят чартерным рейсом. Как заявили представители Московского патриархата в 23 часов 1 мая огонь уже будет в Успенском храме Киево-Печерской лавры.