В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Дива сходження Благодатного вогню цього року довелося чекати понад годину.

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Пандемія коронавірусу наклала свій відбиток на організацію заходу. Як і минулого року діяли карантинні обмеження. Кількість присутніх вірян була більшою, ніж минулого року — до церемонії допустили 2,5 тисяч осіб, однак всі вони мали сертифікати, що підтверджують вакцинацію.

Після сходження вогонем запалили свічки та лампадки усіх присутніх. Представникі різних конфесій та країн доставляють Благодатний вогонь в по всьому світу.

Благодатний вогонь

За біблійними текстами першим, хто зіткнувся з Благодатним вогнем був апостол Петро. Вогонь осяяв труну Ісуса Христа у печері, де він був похований.

Вважається, що вогонь є символом Воскресіння, проявом божої благодаті, яка має запалити віру в серцях людей.

Віряни вважають, що якщо вогонь не зійде, то це означатиме настання часу антихриста.

Вже завтра, 2 травня, православні святкуватимуть Великдень.