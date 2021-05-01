В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Традиционная церемония схождения Благодатного огня состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, пишет УНН.
Чуда схождения Благодатного огня в этом году пришлось ждать больше часа.
Детали
Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году действовали карантинные ограничения. Количество присутствующих верующих было больше, чем в прошлом году - к церемонии допустили 2,5 тысяч человек, однако все они имели сертификаты, подтверждающие вакцинацию.
После схождения огонем зажгли свечи и лампадки всех присутствующих. Представители разных конфессий и стран доставляют Благодатный огонь в по всему миру.
Благодатный огонь
По библейскими текстами первым, кто столкнулся с Благодатным огнем был апостол Петр. Огонь осветил гроб Иисуса Христа в пещере, где он был похоронен.
Считается, что огонь является символом Воскресения, проявлением божьей благодати и должен зажечь веру в сердцах людей.
Верующие считают, что если огонь не сойдет, то это будет означать наступление времени антихриста.
Уже завтра, 2 мая, православные будут праздновать Пасху.