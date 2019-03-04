У ПСГ України залишилося 9,6 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 62,94 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 2 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 6,03 млн куб. м, з Угорщини - 3,66 млн куб. м, з Польщі - 4,00 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 31%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.