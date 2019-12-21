У ПСГ України залишилося 19,5 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 19 грудня зменшився до 19,502 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 19 грудня з ПСГ України було відібрано 42,56 млн куб. м газу.
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При цьому в даних за 19 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,50 млн куб. м, з Угорщини - 6,09 млн куб. м, з Польщі - 1,04 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 63%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4277 грн за тис. куб. м.