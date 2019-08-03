У протоколі МОЗ про екстрену допомогу виявили помилки та припарати, неліцензовані в Україні

“Для тих, хто думає, що це жарт, то ні! Це затверджений МОЗ новий клінічний протокол „Екстрена медична допомога: догоспітальний етап“ від 05.06.2019 № 1269... „впровадження нових протоколів — частина комплексного підходу Міністерства охорони здоров’я до питання трансформації системи ЕМД. Клінічний протокол має покращувати якість та доступність екстреної медичної допомоги для кожного громадянина“. Особливу увагу хочу звернути на те, що ряд лікарських засобів, які зазначені у протоколі, не зареєстровані в Україні, а саме: амілнітрит, циметидин, дроперидол, гідралазин, гідроморфон, гідроксикобаламін, ізопропіловий спирт, лабеталол, мідазолам. Але лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації (ст. 9 ЗУ „Про лікарські засоби“)”, — написала вона у соцмережі.

Вона також вважає, що “з цим нормативним документом, є загроза для виконання професійних обов’язків працівниками ЕМД, а також життя та здоров’я кожного з нас”.

“Адже систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти. Додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, а також для фізичних осіб — підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики. (стаття 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я)”, — додала Сисоєнко.