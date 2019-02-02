У протестах "жовтих жилетів" брали участь майже 60 тисяч осіб

Телеканал додає, що в протестних акціях 26 січня брали участь 69 тисяч осіб. За даними BFM TV, мітингувальники, які вийшли на демонстрації 2 лютого, вимагали заборонити поліцейським використовувати на акціях спеціальні гранатомети LBD-40, які стріляють гумовими кулями і снарядами. Вони також виступили в підтримку поранених під час мітингів протестуючих.

За даними поліції, в протестах “жовтих жилетів” в Парижі брали участь 10,5 тисяч осіб. При цьому незалежний дослідницький центр Occurrence підрахував для телеканалу, що на ході були присутні 13,8 тисяч осіб.

Le Figaro з посиланням на джерело зазначає, що Генеральна інспекція Національної поліції Франції розпочала 116 розслідувань, після скарг учасників протесту на застосування надмірної сили з боку поліції. За даними видання, принаймні 36 з них направлені на те, щоб визначити, наскільки правомірно використовувати LBD-40.

Цю інформацію підтверджують джерела радіостанції RTL. За її даними, деякі розслідування стосуються образ поліцейськими учасників руху “жовтих жилетів”.

Нагадуємо, під час протестів у Франції постраждали 8 поліцейських.