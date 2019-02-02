В протестах "желтых жилетов" принимали участие почти 60 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Франции 58,6 тысяч человек участвовали в субботних демонстрациях “желтых жилетов”. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные МВД страны, передает УНН.
Телеканал добавляет, что в протестных акциях 26 января участвовали 69 тысяч человек. По данным BFM TV, митингующие, вышедшие на демонстрации 2 февраля, требовали запретить полицейским использовать на акциях специальные гранатометы LBD-40, которые стреляют резиновыми пулями и снарядами. Они также выступили в поддержку раненых во время митингов протестующих.
По данным полиции, в протестах “желтых жилетов” в Париже участвовали 10,5 тысяч человек. При этом независимый исследовательский центр Occurrence подсчитал для телеканала, что на шествии присутствовали 13,8 тысяч человек.
Le Figaro со ссылкой на источник отмечает, что Генеральная инспекция Национальной полиции Франции начала 116 расследований, после жалоб протестующих на применение чрезмерной силы со стороны полиции. По данным издания, по крайней мере 36 из них направлены на то, чтобы определить, насколько правомерно использовать LBD-40.
Эту информацию подтверждают источники радиостанции RTL. По ее данным, некоторые расследования касаются оскорблений полицейскими участников движения “желтых жилетов”.
Напоминаем, во время протестов во Франции пострадали 8 полицейских.