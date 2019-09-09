У профільного комітету ВР є питання до Рябошапки щодо реформи прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Члени комітету ВР з питань правоохоронної діяльності мають низку питань до Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, зокрема, щодо пропозиції останнього ліквідувати військову прокуратуру. Про це у коментарі УНН заявив член комітету, народний депутат Володимир Арешонков.
Зазначимо, що ліквідація військової прокуратури передбачена законопроектом про реформу прокуратури №1032.
Документ розглянуть члени комітету з питань правоохоронної діяльності сьогодні.
"Стосовно прокурорів - чи будуть вони мати звання, чи будуть вони мати право працювати - це питання може бути врегульовано цим законопроектом. Зараз про це будемо говорити. Бо у нас є питання стосовно військової прокуратури, і ми під час засідання робочої групи обговорили між собою, що ми хочемо почути, в першу чергу, позицію нового Генпрокурора - на скільки доцільно ліквідовувати", - сказав Арешонков.
Він додав, що замість військової прокуратури можуть створити окремий підрозділ в Генпрокуратурі. Це передбачено законопроектом.
“Право створювати спеціальні підрозділи, до яких може відноситися військова прокуратура, надається Генеральному прокурору. Ми зараз будемо задавати йому питання щодо цього", - запевнив нардеп.
Нагадаємо, Головне науково-експертне управління Верховної Ради провело експертизу президентського законопроекту про реформу прокуратури (№1032). За підсумком аналізу там заявили про необґрунтованість та недоцільність ліквідації військової прокуратури.