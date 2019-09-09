У профильного комитета ВР есть вопросы к Рябошапке по реформе прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Члены комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности имеют ряд вопросов к Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, в частности, относительно предложения последнего ликвидировать военную прокуратуру. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета, народный депутат Владимир Арешонков.
Отметим, что ликвидация военной прокуратуры предусмотрена законопроектом о реформе прокуратуры №1032.
Документ рассмотрят члены комитета по вопросам правоохранительной деятельности сегодня.
"Что касается прокуроров - будут ли они иметь звание, будут ли они иметь право работать - этот вопрос может быть урегулирован этим законопроектом. Сейчас об этом будем говорить. Потому что у нас есть вопросы относительно военной прокуратуры, и мы во время заседания рабочей группы обсудили между собой, что мы хотим услышать, в первую очередь, позицию нового Генпрокурора - насколько целесообразно ликвидировать", - сказал Арешонков.
Он добавил, что вместо военной прокуратуры могут создать отдельное подразделение в Генпрокуратуре. Это предусмотрено законопроектом.
"Право создавать специальные подразделения, к которым может относиться военная прокуратура, предоставляется Генеральному прокурору. Мы сейчас будем задавать ему вопросы по этому поводу", - заверил нардеп.
Напомним, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады провело экспертизу президентского законопроекта о реформе прокуратуры (№1032). По итогам анализа там заявили о необоснованности и нецелесообразности ликвидации военной прокуратуры.