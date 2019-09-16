У проекті бюджету на наступний рік передбачене фінансування перепису населення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У проекті державного бюджету на 2020 рік передбачене фінансування перепису населення на суму понад 3,4 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на проект бюджету.
Видатки на проведення запланованого у 2020 році Всеукраїнського перепису населення в обсязі 3 441,6 млн грн, в тому числі капітальні видатки —1 591,5 млн гривень.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що уряд вивчає можливість проведення перепису населення вже цього року.
Також, представники влади та експерти вивчали “питання створення електронного реєстру населення, що дасть змогу технічними засобами швидко та відносно дешево провести електронний перепис населення України через накладання вже наявних державних реєстрів (демографічний, фіскальний, медичний, цивільний, реєстр виборців)”.
Зазначалося, що це має дозволити вийти на створення Національної системи ідентифікації (e-ID).