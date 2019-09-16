В проекте бюджета на следующий год предусмотрено финансирование переписи населения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено финансирование переписи населения на сумму более 3,4 млрд грн, сообщает УНН со ссылкой на проект бюджета.
Расходы на проведение запланированного в 2020 году Всеукраинской переписи населения в объеме 3 441,6 млн грн, в том числе капитальные расходы −1 591,5 млн гривен.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что правительство изучает возможность проведения переписи населения в этом году.
Также, представители власти и эксперты изучали “вопрос создания электронного реестра населения, что позволит техническими средствами быстро и относительно дешево провести электронный перепись населения Украины через возложение уже имеющихся государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей)”.
Отмечалось, что это должно позволить выйти на создание Национальной системы идентификации (e-ID).