У "ПриватБанку" повідомили про відновлення роботи після збою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. ПриватБанк повністю ліквідував технічні проблеми, які призвели до збою в обслуговуванні клієнтів, станом на 23:40 п’ятниці, 13 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на представника прес-служби банку Інну Музичук у Facebook.
Вона назвала випадок форс-мажорною ситуацією та запевнила, що наразі в ПриватБанку все працює.
Нагадаємо, у роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій у роботи процесингу. Користувачі у соцмережах повідомляли, що приблизно з 19:00 неможливо було здійснити карткові розрахунки, система Privat24 не працювала.