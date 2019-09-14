В "ПриватБанке" сообщили о возобновлении работы после сбоя

Она назвала случай форс-мажорной ситуацией и заверила, что сейчас в ПриватБанке все работает.

Напомним, в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой в работе процессинга.

Пользователи в соцсетях сообщали, что примерно с 19:00 невозможно было осуществить карточные расчеты, система Privat24 не работала.