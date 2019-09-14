В "ПриватБанке" сообщили о возобновлении работы после сбоя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. ПриватБанк полностью ликвидировал технические проблемы, которые привели к сбою в обслуживании клиентов, по состоянию на 23:40 пятницы, 13 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя пресс-службы банка Инну Музычук в Facebook.
Она назвала случай форс-мажорной ситуацией и заверила, что сейчас в ПриватБанке все работает.
Напомним, в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой в работе процессинга.
Пользователи в соцсетях сообщали, что примерно с 19:00 невозможно было осуществить карточные расчеты, система Privat24 не работала.