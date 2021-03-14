У принца Гаррі та Меган у Каліфорнії з'явився ще один "зірковий" сусід
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Ще один знаменитий сусід переїхав у район проживання герцога і герцогині Сассекських - принца Гаррі та Меган Маркл. Так, соліст групи Maroon 5 Адам Левін придбав комплекс в Монтесіто в американському штаті Каліфорнія вартістю понад 22 млн доларів, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
41-річний співак і його дружина-фотомодель Біаті Прінслу викупили маєток на більше ніж 2 га з 9 спальнями і 11 ванними кімнатами за 22,7 мільйона доларів.
Переїзд пари з Беверлі-Гіллз в приморське містечко переносить їх у компанію таких людей, як Меган Маркл і принц Гаррі, Опра Вінфрі і Еллен Дедженерес.
Повідомляється, що маєток було побудовано в 1923 році знаменитим архітектором Джорджем Вашингтоном Смітом.
Комплекс складається з чотирьох будівель: основного будинку площею 1,1 тис. кв. метрів, гостьового будинку з двома спальнями, окремого гаража на п'ять автомобілів з приміщеннями для персоналу та "садового котеджу" з додатковим спальним місцем.
Що було раніше
Торік Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл купили будинок в 160 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса з дев'ятьма спальнями і 16 ванними кімнатами в Монтесіто за 14 мільйонів доларів.