У принца Гарри и Меган в Калифорнии появился еще один "звездный" сосед
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Еще один знаменитый сосед переехал в район проживания герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и Меган Маркл. Так, солист группы Maroon 5 Адам Левин приобрел комплекс в Монтесито в американском штате Калифорния стоимостью более 22 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
41-летний певец и его жена-фотомодель Беати Принслу выкупили поместье на более чем 2 га с 9 спальнями и 11 ванными комнатами за 22,7 миллиона долларов.
Переезд пары из Беверли-Хиллз в приморский городок переносит их в компанию людей, как Меган Маркл и принц Гарри, Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
Сообщается, что имение было построено в 1923 году знаменитым архитектором Джорджем Вашингтоном Смитом.
Комплекс состоит из четырех зданий: основного здания площадью 1,1 тыс. кв. метров, гостевого дома с двумя спальнями, отдельного гаража на пять автомобилей с помещениями для персонала и "садового коттеджа" с дополнительным спальным местом.
Что было ранее
В прошлом году Принц Гарри и его жена Меган Маркл купили дом в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в Монтесито за 14 млн долларов.