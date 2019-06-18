У Президента заявили, що Парубій так і не надав КСУ докази існування коаліції

“Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій — ББП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи. Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була утворена нова коаліція, голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік”, — зазначив Веніславський.

За його словами, останні заяви Андрія Парубія — це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній, резюмував представник Президента в КС.

Також в АПУ заявили, що на офіційний запит від 5 червня на ім’я голови Верховної Ради України щодо персонального складу фракцій БПП і НФ надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь.

Нагадаємо, Верховна Рада України передала до Конституційного суду документи, які засвідчують чисельний склад двох фракцій, які входили до коаліції, на момент виходу Радикальної партії, а також всі заяви народних депутатів про вихід з коаліції.