У Президента заявили, что Парубий так и не предоставил КСУ доказательства существования коалиции

“Что касается заявлений главы ВР Андрея Парубия о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций — ББП и НФ состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016-го (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Так же он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019 год”, — отметил Вениславский.

По его словам, последние заявления Андрея Парубия — это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда в ней, резюмировал представитель Президента в КС.

Также в АПУ заявили, что на официальный запрос от 5 июня на имя председателя Верховной Рады Украины по персональному составу фракций БПП и НФ поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможность в ближайшее время дать ответ.

Напомним, Верховная Рада Украины передала в Конституционный суд документы, удостоверяющие численный состав двух фракций, входящих в коалицию, на момент выхода Радикальной партии, а также заявления народных депутатов о выходе из коалиции.