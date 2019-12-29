У Президента заявили, що до наступного обміну будуть включені кримські полонені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній республіці Крим.
“Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває — сьогодні відбувся перший етап, анонсований Президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.