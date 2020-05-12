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У Президента відреагували на скандальне інтерв’ю Поклонської

Київ • УНН

 • 293683 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Належну оцінку діям колишнього "прокурора" анексованого Росією Криму, депутата Держдуми РФ Наталії Поклонської нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя. Про це написав у соцмережі Facebook постійний представник Президента України у Криму Антон Кориневич, коментуючи вчорашнє інтерв’ю Поклонської, передає кореспондент УНН.

У Президента відреагували на скандальне інтерв’ю Поклонської

"Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів (зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, воєнних злочинів, переслідуванні проукраїнських активістів та неправомірній забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу), які ми можемо та будемо слухати - це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених. Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів", - наголосив Кориневич.

З його слів, особи, які своїми діями напряму сприяли окупації частини території України, "не можуть та не будуть вважатися голосом кримчан, бо спотворюють факти та істину у своїх твердженнях".

"Належну оцінку діям громадянки України Поклонської Н. нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя", - підкреслив представник Президента.

Зазначимо, напередодні Поклонська дала інтерв’ю українському журналісту, в якому зокрема розповіла, що досі пам’ятає українську мову, заявила, що Янукович "незаконно повалений президент", а "зрадниками" вона вважає людей, які "захопили сьогодні Україну і намагаються її знищити".

Як повідомлялося в УНН, раніше Кориневич повідомив, що у депутатки Держдуми РФ, причетної до сприяння збройній агресії РФ проти України, зникла "галочка" верифікації у соцмережі Facebook.

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