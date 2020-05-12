У Президента відреагували на скандальне інтерв’ю Поклонської
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Належну оцінку діям колишнього "прокурора" анексованого Росією Криму, депутата Держдуми РФ Наталії Поклонської нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя. Про це написав у соцмережі Facebook постійний представник Президента України у Криму Антон Кориневич, коментуючи вчорашнє інтерв’ю Поклонської, передає кореспондент УНН.
"Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів (зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, воєнних злочинів, переслідуванні проукраїнських активістів та неправомірній забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу), які ми можемо та будемо слухати - це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених. Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів", - наголосив Кориневич.
З його слів, особи, які своїми діями напряму сприяли окупації частини території України, "не можуть та не будуть вважатися голосом кримчан, бо спотворюють факти та істину у своїх твердженнях".
"Належну оцінку діям громадянки України Поклонської Н. нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя", - підкреслив представник Президента.
Зазначимо, напередодні Поклонська дала інтерв’ю українському журналісту, в якому зокрема розповіла, що досі пам’ятає українську мову, заявила, що Янукович "незаконно повалений президент", а "зрадниками" вона вважає людей, які "захопили сьогодні Україну і намагаються її знищити".
Як повідомлялося в УНН, раніше Кориневич повідомив, що у депутатки Держдуми РФ, причетної до сприяння збройній агресії РФ проти України, зникла "галочка" верифікації у соцмережі Facebook.