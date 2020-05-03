У депутатки Держдуми РФ зникла “галочка” верифікації у Facebook: Україна доклала до цього руку

“У однієї депутатки Держдуми РФ, яка причетна до сприяння збройній агресії РФ проти України, вчинення воєнних злочинів, протиправної заборони Меджлісу кримськотатарського народу зникла галочка верифікації у соцмережі Facebook. Приємно було докласти до цього руку та ініціювати цей процес. Це, звісно, дрібничка, але добра новина”, — написав представник Президента.

Нагадаємо, напередодні Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.