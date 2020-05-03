У депутатки Держдуми РФ зникла “галочка” верифікації у Facebook: Україна доклала до цього руку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У депутатки Держдуми РФ, причетної до сприяння збройній агресії РФ проти України, зникла “галочка” верифікації у соцмережі Facebook. Процес позбавлення верифікації ініціювала українська сторона. Про це написав у соцмережі Постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич, передає кореспондент УНН.
“У однієї депутатки Держдуми РФ, яка причетна до сприяння збройній агресії РФ проти України, вчинення воєнних злочинів, протиправної заборони Меджлісу кримськотатарського народу зникла галочка верифікації у соцмережі Facebook. Приємно було докласти до цього руку та ініціювати цей процес. Це, звісно, дрібничка, але добра новина”, — написав представник Президента.
Нагадаємо, напередодні Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.