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У депутата Госдумы РФ исчезла "галочка" верификации в Facebook: Украина приложила к этому руку

Киев • УНН

 • 27460 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. У депутата Госдумы РФ, причастного к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, исчезла "галочка" верификации в соцсети Facebook. Процесс лишения верификации инициировала украинская сторона. Об этом написал в соцсети Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.

У депутата Госдумы РФ исчезла "галочка" верификации в Facebook: Украина приложила к этому руку

"В одной депутатки Госдумы РФ, имеющей отношение к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершение военных преступлений, противоправного запрета Меджлиса крымскотатарского народа исчезла галочка верификации в соцсети Facebook. Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс. Это, конечно, мелочь, но хорошая новость", - написал представитель Президента.

Напомним, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.

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