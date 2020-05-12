У Президента отреагировали на скандальное интервью Поклонской

"Единые интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений", - отметил Кориневич.

По его словам, лица, которые своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины, "не могут и не будут считаться голосом крымчан, так как искажают факты и истину в своих утверждениях".

"Должную оценку действиям гражданки Украины Поклонской Н. предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", - подчеркнул представитель Президента.

Отметим, накануне Поклонская дала интервью украинскому журналисту, в котором в частности рассказала, что до сих пор помнит украинский язык, заявила, что Янукович "незаконно свергнутый президент", а "предателями" она считает людей, которые "захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить".

Как сообщалось в УНН, ранее Кориневич сообщил, что в депутата Госдумы РФ, причастного к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, исчезла "галочка" верификации в соцсети Facebook.