У поїзді Київ-Москва виявили пакунок з українськими закордонними паспортами

"У пункті контролю "Конотоп" прикордонники разом із працівниками митниці, в потягу "Київ-Москва", виявили неабиякий скарб. Увечері, 26 січня, під час огляду одного з вагонів, у конструктивних порожнинах купе, правоохоронці знайшли добре заховані чотири пакунки. У пакунках знаходилося 22 українських закордонних паспорти, 300 одиниць біжутерії та 500 монет", - йдеться у повідомленні.

За інформацію Держприкордонслужби, наразі виявлений крам та документи вилучено співробітниками компетентних органів. Триває експертиза щодо виявлених предметів та заходи з встановлення їх власника.

Нагадаємо, на Житомирщині на залізничній станції "Овруч" викрили контрабанду старожитностей XVIIІ-XIX століття: старовинні військові нагороди та монети, які були заховані у у книзі Дейла Карнегі.



