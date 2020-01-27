В поезде Киев-Москва обнаружили пакет с украинскими загранпаспортами

"В пункте контроля "Конотоп" пограничники совместно с сотрудниками таможни, в поезде "Киев-Москва", обнаружили большой "клад". Вечером, 26 января, во время осмотра одного из вагонов, в конструктивных полостях купе, правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, обнаруженный товар и документы изъяты сотрудниками компетентных органов. Продолжается экспертиза относительно обнаруженных предметов и мероприятия по установлению их владельца.

Напомним, в Житомирской области на железнодорожной станции "Овруч" обнаружили контрабанду древностей XVII-XIX века: старинные военные награды и монеты, которые были спрятаны в в книге Дейла Карнеги.



