У поїздах будуть приймати паперові та електронні сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Цитата:

“Як саме буде працювати механіка після 21 жовтня. При посадці на потяг кожен провідник перевіряє квиток та паспорт. До цього додасться ще перевірка відповідного документа, з того переліку, який зазначений в постанові... Сертифікат (про вакцинацію — ред.) може бути як паперовий, так і пред’явлений в “Дії”, — розповів Перцовський.

Деталі

Тобто, за його словами, усі засоби - і паперові, і електронні - будуть прийматися.

“Якщо в пасажира цього сертифікату немає, то достатньо мати підтвердження проходження ПЛР-тесту, або експрес-тест”, — додав Перцовський.

Доповнення

Кабінет міністрів України 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

Також у Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, які документи необхідні для поїздок у регіони з “жовтим” та “червоним” рівнями епіднебезпеки з 21 жовтня.